Чим загрожує виведення військ ЗСУ з Донбасу: відповідь політолога

Відведення військ може бути порушенням національних інтересів України. Це може потенційно прирівнюватися до державної зради.

Про це в ефірі «КИЇВ24» сказав Іван Лозовий, політолог-міжнародник.

«Здавати ворогу, який, очевидно, знову на нас піде, нашу територію без бою — це межує із державною зрадою», — вважає він.

Експерт зазначив, що відведення військ не є само собою порушенням. Утім наслідки цього рішення можуть призвести до того, що це може трактуватися як порушення Конституції і законів України.

Раніше йшлося про складнощі на переговорах між США, Україною та Росією в Абу-Дабі. Попри оптимізм з боку Віткоффа, не можна виключати, що чергова спроба домовитися знову не завершаться миром.

Ключовою проблемою залишається питання територій. Росія незмінно вимагає контролю над приблизно 20% території Донецької області, які їй не вдалося захопити військовим шляхом. Україна ж категорично відмовляється виводити війська з цих районів.

При цьому у Москві буцімто сигналізують, що готові обговорювати обмін територіями, зокрема в межах Донецької та Луганської областей.