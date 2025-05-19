Чим закінчиться війна: дипломатка вказала на найбільш вірогідний сценарій

Лана Заркаль

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Найбільш вірогідний сценарій закінчення війни — припинення вогню і контроль за цим перемир’ям.

Про це сказала українська дипломатка, надзвичайний та повноважний посол, член Координаційної Ради Ukraine Facility Platform Лана Заркаль в інтервʼю “Радіо Свобода«.

«Найбільш вірогідний сценарій — це дійсно припинення вогню. Я не вірю в можливість домовитися про сталий мир з режимом, який зараз існує в Росії. Але я вірю в те, що можна домовитися пр припинення вогню і контроль за цим припиненням», — вважає Зеркаль.

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Контролювати дотримання режиму припинення вогню, на думку Зеркаль, буде сама ж Україна за допомогою партнерів.

«В умовах існування електронних засобів — це вже не так важко, як було 2014 року», — додала дипломатка.

Вона зауважила, що досвід Кореї на цьому тлі є вирішальним. При цьому повністю виключає сценарій капітуляції України.

Зеркаль сказала, що сценарій капітуляції України вона виключає повністю.

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«В цьому ніхто не зацікавлений, окрім Путіна», — додала Зеркаль.

На її думку не зацікавлений у капітуляції України і американський президент Доанльд Трамп.

«Він буде не зацікавлений в тому, щоби мати таку поразку, як мав Байден (Джо Байден — 46-й президент США — ред.) з виходом з Афганістану. Незважаючи на всю його специфіку, він не захоче, щоб на ньому була така пляма.

Нагадаємо, зустрічі 15–16 травня у Туреччині делегацій України, США та РФ продемонстрували світові готовність української сторони наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни, заявив президент Зеленський.

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