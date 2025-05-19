ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

Чим закінчиться війна: дипломатка вказала на найбільш вірогідний сценарій

Дипломатка повністю виключає сценарій капітуляції України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим закінчиться війна: дипломатка вказала на найбільш вірогідний сценарій

Лана Заркаль

Найбільш вірогідний сценарій закінчення війни — припинення вогню і контроль за цим перемир’ям.

Про це сказала українська дипломатка, надзвичайний та повноважний посол, член Координаційної Ради Ukraine Facility Platform Лана Заркаль в інтервʼю “Радіо Свобода«.

«Найбільш вірогідний сценарій — це дійсно припинення вогню. Я не вірю в можливість домовитися про сталий мир з режимом, який зараз існує в Росії. Але я вірю в те, що можна домовитися пр припинення вогню і контроль за цим припиненням», — вважає Зеркаль.

Контролювати дотримання режиму припинення вогню, на думку Зеркаль, буде сама ж Україна за допомогою партнерів.

«В умовах існування електронних засобів — це вже не так важко, як було 2014 року», — додала дипломатка.

Вона зауважила, що досвід Кореї на цьому тлі є вирішальним. При цьому повністю виключає сценарій капітуляції України.

Зеркаль сказала, що сценарій капітуляції України вона виключає повністю.

«В цьому ніхто не зацікавлений, окрім Путіна», — додала Зеркаль.

На її думку не зацікавлений у капітуляції України і американський президент Доанльд Трамп.

«Він буде не зацікавлений в тому, щоби мати таку поразку, як мав Байден (Джо Байден — 46-й президент США — ред.) з виходом з Афганістану. Незважаючи на всю його специфіку, він не захоче, щоб на ньому була така пляма.

Нагадаємо, зустрічі 15–16 травня у Туреччині делегацій України, США та РФ продемонстрували світові готовність української сторони наближати мир і, відповідно, необхідність тиску на Росію заради припинення війни, заявив президент Зеленський.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie