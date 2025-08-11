Чим закінчиться зустріч Трампа і Путіна: експерт назвав єдиний можливий сценарій

Дональд Трамп і Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Переговори президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним в Алясці не принесуть результатів у плані миру в Україні.

Таку думку голова правління Українського кризового медіацентру, експосол країни у США Валерій Чалий висловив у ефірі «Українського Радіо».

На думку експосла, зустріч Трампа і Путіна закінчиться якимись двосторонніми інтересами обох.

Реклама

«Переговорний процес не готовий. Американці вискочили вперед, європейці чітко сказали свою позицію в нашу підтримку, і я думаю, що все це закінчиться тільки двосторонніми інтересами, навіть якимись особистими, Путіна і Трампа», — сказав дипломат.

«Зараз ми почуємо багато слів, але у нас є своя переговорна позиція, підтримана європейцями, і плани не змінилися. До зустрічі очільників США і Китаю, котрий може вплинути на Росію, нічого не відбудеться. Отже, треба зміцнювати позицію України», ― наголосив Чалий, пояснивши, що маж на увазі далекобійні удари по цілях у Росії.

За його словами, президент США сподівається на те, що російський диктатор зробить йому «подарунок» у вигляді тимчасового припинення вогню. Таким чином Трамп зможе заявити про досягнення цілей в Україні і «вийти з гри».

«Але ми розуміємо, що це рішення нічого не дає в плані наближення миру, про мир не говориться, і я очікую, що сценарій буде один — ця зустріч ні до чого не приведе, крім очевидної легалізації воєнного злочинця«, — наголосив Чалий.

Реклама

Він звернув увагу, що Путін вперше від 2015 року побуває на американській території, а зараз Трамп створює для нього умови для виходу з ізоляції. У складі російської делегації будуть також інші підсанкційні особи, для яких зустріч в Алясці буде шансом позбутися особистих санкцій і розблокувати своє майно з рахунками у США.

«Більших результатів, ніж досягнення Трампом своїх особистих цілей, про які ми навіть не знаємо, я не очікую. Ходять лише якісь розмови про мотиви Трампа шукати цю двосторонню зустріч із Путіним тет-а-тет. Інших варіантів переходу цієї розмови у саміт стосовно обговорення питань миру я зараз не бачу. Це не про справедливий і чесний мир, а зовсім про інше», — переконаний експосол України у США.

За його оцінками, поки що російські дипломати «переграють» команду американського лідера.

«Особисто Дональд Трамп жодної зустрічі з Путіним не виграв… Для нас це буде очевидно, всі побачать програш Трампа. Але чи визнає він, що це буде його програш, не знаю. Побачимо», — сказав Чалий.

Реклама

Що відомо про майбутню зустріч Трампа і Путіна в Алясці?

Нагадаємо, зустріч Трампа з Путіним в Алясці запланована на 15 серпня.

Європейські партнери України та США наполягають на тому, аби на зустрічі, де обговорюватиметься війна та мир, були присутні і представники Києва, зокрема президент Володимир Зеленський. Однак, за даними Reuters, Зеленського на цю зустріч не запросять.

Як заявив сенатор Ліндсі Грем, під час зустрічі в Алясці президенти США та Росії обговорюватимуть «обмін територіями» між Києвом та Москвою.

Своєю чергою генсек НАТО Марк Рютте заявив, що «остаточної угоди» щодо припинення війни в Україні під за результатами зустрічі Трампа з Путіним ще не буде.

Реклама

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, РФ намагається використати майбутню зустріч на Алясці, щоб розділити США та Європу. Кремль не відмовиться від початкових цілей, а будь-які мирні угоди порушуватиме, аби звинуватити Україну.