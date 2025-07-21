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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чинний депутат від ОПЗЖ працював на російську ФСБ: що відомо (фото)

Народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Федору Христенку повідомили про підозру в державній зраді.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Федір Христенко

Федір Христенко / © УНІАН

Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України викрили чинного народного депутата Федора Христенка — представника забороненої партії ОПЗЖ — у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram.

За даними слідства, Христенко є старшим агентом ФСБ і багато років виконував завдання російської спецслужби, зокрема щодо впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як повідомили в ОГП, ФСБ завербувала Христенка ще в період правління Віктора Януковича. Під час Революції Гідності він активно діяв на користь держави-агресора. З початком повномасштабної війни нардеп утік за кордон, звідки продовжив діяльність у інтересах РФ.

/ © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

Слідчі також встановили тісні зв’язки Христенка з Юрієм Іванющенком — резидентом спецслужб РФ у так званій «ДНР» — та колаборантом Арменом Саркісяном, який уже помер.

Крім цього, Христенко налагодив контакти з керівниками НАБУ. Зокрема, прокуратура повідомила про підозру Руслану Магамедрасулову, начальнику міжрегіонального управління детективів НАБУ, у пособництві державі-агресору. Також встановлено зв’язки нардепа з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим — зокрема, є докази того, що в 2022 році його дружина виїжджала з України на авто, що належало сім’ї Христенка.

/ © Офіс Генерального прокурора

© Офіс Генерального прокурора

За результатами слідства Федору Христенку заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 і ч. 2 ст. 111 ККУ), зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ), скоєних у воєнний час за попередньою змовою групою осіб.

«Досудове розслідування триває. СБУ продовжує документувати факти можливих агентурних проникнень російських спецслужб до НАБУ та викривати працівників, які з ними співпрацюють», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нардеп від забороненої ОПЗЖ Федір Христенко виїхав з України 14 лютого 2022 року до Польщі та з того часу не повертався.

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