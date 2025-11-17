Стів Віткофф і Путін / © Associated Press

Реклама

Європейські чиновники в Брюсселі висловлюють сумніви щодо здатності Віткоффа надійно і точно передавати повідомлення між Москвою та Вашингтоном, зокрема через його недостатнє розуміння тонкощів російсько-української війни.

Про це пише видання Politico.

Один високопоставлений європейський дипломат, який побажав залишитися анонімним, заявив, що наразі немає впевненості у тому, що Віткофф здатний надійно і точно передавати повідомлення між Москвою та Вашингтоном.

Реклама

Саме через це, за словами джерела, європейські лідери прагнуть безпосереднього спілкування з Дональдом Трампом, намагаючись робити це якнайчастіше і у присутності максимальної кількості учасників.

Політичні кола ЄС побоюються, що потенційна неточність у передаванні інформації може створювати ризики для дипломатичних рішень у контексті війни в Україні.

Нагадаємо, наразі у переговорах України і Росії сталася затяжна пауза. Зокрема тому, каже військовий аналітик Sky News Майкл Кларк, бо Москва виявляє замало інтересу до просування у перемовинах. Експерт переконаний: для того, щоб справа дійсно рушила з місця, "потрібно значно більше тиску з боку США".

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Росією зайшли у глухий кут через неприйнятні вимоги. Він наголосив, що Росія продовжує обстріли українських електромереж та висуває умови, на які Київ не може погодитися.