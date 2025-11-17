ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
178
Час на прочитання
1 хв

Чиновники ЄС занепокоєні: Віткофф не розуміє всіх тонкощів російсько-української війни — Politico

Європейські лідери сумніваються, що Віткофф здатний надійно передавати повідомлення між Москвою та Вашингтоном через недостатнє розуміння російсько-української війни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Стів Віткофф і Путін

Стів Віткофф і Путін / © Associated Press

Європейські чиновники в Брюсселі висловлюють сумніви щодо здатності Віткоффа надійно і точно передавати повідомлення між Москвою та Вашингтоном, зокрема через його недостатнє розуміння тонкощів російсько-української війни.

Про це пише видання Politico.

Один високопоставлений європейський дипломат, який побажав залишитися анонімним, заявив, що наразі немає впевненості у тому, що Віткофф здатний надійно і точно передавати повідомлення між Москвою та Вашингтоном.

Саме через це, за словами джерела, європейські лідери прагнуть безпосереднього спілкування з Дональдом Трампом, намагаючись робити це якнайчастіше і у присутності максимальної кількості учасників.

Політичні кола ЄС побоюються, що потенційна неточність у передаванні інформації може створювати ризики для дипломатичних рішень у контексті війни в Україні.

Нагадаємо, наразі у переговорах України і Росії сталася затяжна пауза. Зокрема тому, каже військовий аналітик Sky News Майкл Кларк, бо Москва виявляє замало інтересу до просування у перемовинах. Експерт переконаний: для того, щоб справа дійсно рушила з місця, "потрібно значно більше тиску з боку США".

Тим часом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори з Росією зайшли у глухий кут через неприйнятні вимоги. Він наголосив, що Росія продовжує обстріли українських електромереж та висуває умови, на які Київ не може погодитися.

Дата публікації
Кількість переглядів
178
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie