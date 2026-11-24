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Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані ГО «єЗАКОН».

Особливі запитання викликає відрядження Савчука до США у березні 2026 року, де директор музею прочитав лекцію в Університеті Маямі в місті Оксфорд, штат Огайо, й отримав особистий гонорар у $1000, що підтверджує і музей. Водночас у звіті про відрядження лекція зазначена як виступ від імені музею, а гонорар взагалі не згадується.

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У музеї повідомили, що протягом 2022–2026 років гонорари за публічну діяльність отримали 11 працівників установи на загальну суму понад $6200.

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За інформацією «єЗАКОН», поліція вже розпочала досудове розслідування щодо можливого привласнення або розтрати майна Савчуком.

Також активісти звернули увагу на тривалість інших відряджень директора. Зокрема, поїздка до Великої Британії з 3 до 15 травня 2023 року тривала 13 днів, хоча основний захід за участю Савчука відбувся лише 10 травня. Вартість відрядження становила 106 072 грн.

Ще одна тривала поїздка відбулася до Італії та Польщі з 31 жовтня до 14 листопада 2023 року. Її офіційною метою були зустрічі щодо співпраці у збереженні та реставрації української культурної спадщини. Водночас у документах, які аналізували активісти, не було угоди про співпрацю між установами, а у звіті музею вони не знайшли конкретних результатів поїздки.

Запитання виникли й щодо відрядження до Португалії 29 квітня — 6 травня 2024 року. Савчук перебував у місті Портіман вісім днів, тоді як його виступ на конференції European Museum of the YearAward був запланований лише на одну годину. У звіті музею за цей період активісти також не виявили інформації про конкретні результати поїздки чи домовленості з португальськими установами.

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Окремий кричущий епізод стосується відрядження до Швеції в січні 2024 року. Тоді чотирьох працівників музею направили до Стокгольма для організації та монтажу виставки. Серед них був Андрій Артеменко, завідувач відділу інформаційних технологій. У музеї пояснили, що його участь була потрібна для роботи над технологічною та мультимедійною складовою виставки. Водночас у запрошенні шведської сторони йшлося про транспортування музейних артефактів із Києва до Стокгольма.

Після завершення відрядження 22 січня 2024 року Артеменко в Україну не повернувся. Музей повідомив, що поінформував про це Міністерство культури.

У ГО зазначають, що якщо слідство встановить, що поїздку організували для незаконного виїзду працівника за кордон, а Савчук свідомо сприяв цьому, дії директора будуть перевіряти на наявність ознак злочину за ст. 332 КК України.

Сам директор музею у коментарі РБК-Україна конкретики з обставин окремих поїздок не надав.

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