Політика
336
Чий Крим: литовський міністр назвав це питання "провокаційним"

Міністр культури Литви не захотів відповісти на питання про належність Криму та ухилився від питання про перемогу України у війні.

Олена Капнік
Крим.

Крим. / © Associated Press

Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс від ультраправої партії "Зоря Німану" вважає питання про належність Криму провокаційним. Саме тому він відмовився відповідати на нього.

Журналістка видання lrytas.lt запитала про позицію міністра щодо приналежності Криму, повідомляє Delfi .

Литовський політик заявив, що "це провокаційне питання", а тому, підкреслив він, "навіть не підходитимемо до них".

"Давайте не грати в ці ігри. Розумієте, треба... Є межа, за яку не варто заходити. Ось тут і треба зупинитися. На цих питаннях", – продовжив міністр, не відповівши на запитання.

Дуже неоднозначною була його відповідь і про те, що для нього як для людини, так і політика означала б перемогу України. За його словами, "краще це знають самі українці – що для них перемога".

Ми не можемо зрозуміти їх так глибоко, як вони самі бачать ситуацію.

Нагадаємо, командувач литовськими Збройними силами Раймундас Вайкшнорас стурбував заявою про атаки дронів. За його словами, вже у найближчі кілька років Литва витратить на сили ППО 500 мільйонів євро. Втім, це навіть не гарантує 100% захисту повітряного простору країни.

