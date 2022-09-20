"Ці фіктивні референдуми неприйнятні": Шольц, Білий дім і Пентагон засудили плани Росії

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив плани Росії провести "референдуми" на окупованих територіях України та назвав ці "голосування" неприйнятними.

Свою заяву Шольц зробив перед журналістами у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Zeit Online.

"Цілком зрозуміло, що ці фіктивні референдуми неприйнятні", – сказав німецький канцлер.

Він також наголосив, що "референдуми" не охоплюються "міжнародним правом і домовленостями, досягнутими міжнародною спільнотою".

Водночас радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати ніколи не визнають анексії Росією частини окупованих територій України та змусять Москву платити ціну, якщо вона спробує це здійснити.

"Як ми попереджали в останні місяці, Росія, схоже, готується провести псевдореферендуми на територіях України, які вона контролює і навіть які зараз не контролює, що прямо порушує суверенітет України", – сказав він.

Салліван додав, що ці "референдуми" є зневагою до принципів суверенітету й територіальної цілісності, які закладають фундамент міжнародного порядку і лежать в основі Статуту ООН.

"Ми знаємо, що ці "референдуми" будуть сповнені маніпуляцій і що Росія використає їх як привід для анексії територій – зараз чи в майбутньому", – зауважив представник Білого дому.

"Скажу чітко: якщо це справді станеться, США ніколи не визнають претензії РФ на території, які вона спробує анексувати. І ми ніколи не визнаємо ці території чимось іншим, як територією України", – наголосив Салліван.

Він також сказав, що "референдуми" не дадуть Росії перевагу за столом переговорів з Україною.

"Якраз навпаки: це дія країни, яка зазнала невдач – військових і дипломатичних", – додав радник американського лідера.

Окрім того, в Пентагоні заявили, що "референдуми" на Донбасі не вплинуть на підтримку України з боку США. Про це заявив речник відомства, генерал ВПС США Патрік Райдер.

"Ніхто не ставитиметься серйозно до таких "референдумів". І США, звісно, не визнають їхніх результатів. Це ніяк не вплине на нашу та міжнародну підтримку України", – сказав Райдер.

Нагадаємо, 20 вересня стало відомо, що окупанти планують від 23 до 27 вересня провести "референдуми" щодо входження до складу Росії на Донбасі, а також у Херсонській та Запорізькій областях.

Хочуть негайного приєднання до РФ: окупанти взялися провести псевдореферендуми

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