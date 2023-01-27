"Ці люди просто божевільні": Пономарьов оцінив нові погрози Кремля Заходу

Погрози кремлівської пропаганди "вдарити по Німеччині" через постачання Україні танків Leopard лише сприятимуть військовій допомозі Києву від західних союзників.

Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, коментуючи відповідну заяву пропагандиста Володимира Соловйова.

"Ці люди просто божевільні. Вони погрожують вже після того, як рішення ухвалено. З раціональної точки зору російського ставлення до ситуації, зі точки зору стратегічної мети, треба погрожувати, щоб ці люди були залякані і не робили той чи інший крок. Але коли крок вже зроблений, це нічого, крім посмішки, не викликає", - наголосив він.

За словами ексдепутата Держдуми, "такі погрози з точки зору ядерної зброї серйозно не сприймаються".

"Це доказ, що все правильно зробили - дивіться на їхню реакцію, не треба було боятися і до того. Рішення про наступні кроки будуть прийматися простіше", - пояснив Пономарьов.

Нагадаємо, після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Захід не повинен дати Москві виграти війну, російський пропагандист Володимир Соловйов істерично висловився, мовляв, російські війська треба ввести до Берліна та Парижа. Він також поскаржився, що після Другої світової війни "американці окупували частину Європи".

Після рішення Шольца відправити Україні танки Leopard 2, Соловйов закликав Кремль у відповідь бомбити Німеччину. Пропагандист заявив, що німці повинні "знати, яких нових нацистських лідерів вони виховали і привели до влади".

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський подякував за військову допомогу та заявив про необхідність сформувати такий танковий кулак, після ударів якого тиранія вже не підніметься.