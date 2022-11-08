"Ці республіканці - інша порода котів": Байден прокоментував вибори до Конгресу, сподіваючись на перемогу демократів

Президент Байден визнав, що збереження контролю над Конгресом від демократів є «дуже високим очікуванням» на тлі останніх проміжних прогнозів, які показують, що республіканці мають більшу ймовірність захопити Палату представників і Сенат.

Про це пише The Hill.

На двох віртуальних прийомах Національного комітету Демократичної партії за день до виборів Байден сказав, що він зберігає оптимізм щодо перспективи того, що демократи збережуть контроль над Конгресом, одночасно сприяючи підвищенню явки виборців.

«Ще одна ніч, щоб зробити все можливе, щоб виграти. Подивіться, якщо ми зможемо втриматися, ми будемо у неймовірній формі. Уявіть, що ми можемо зробити за другий термін, якщо збережемо контроль. Я знаю, що це звучить як дуже високе очікування, але я думаю — у будь-якому випадку я налаштований оптимістично», — сказав Байден.

Також він знову попередив про небезпеку обрання підтримуваних Трампом «республіканців MAGA», назвавши їх «одними з найтемніших сил» в історії США.

«Знову ж таки, не влада заради влади, а влада для блага країни. Знаєш, я знаю, що це нелегко. Ми зіткнулися з одними з найтемніших сил, які ми коли-небудь бачили в нашій історії. Ці республіканці - інша порода котів. Це не Республіканська партія вашого батька", - сказав він.

Деякі з останніх прогнозів, зроблених за останні кілька днів до виборів, свідчать про те, що республіканці отримають від кількох до двох десятків місць.

Байден у своєму виступі сказав, що вважає, що демократи здивують людей.

«Ви допомогли мені та віцепрезидентці Камалі Гарріс бути обраними у 2020 році, і ми збираємося здивувати живого диявола через всю вашу роботу», — сказав президент.

Байден був оптимістом протягом усього виборчого циклу.

«Я також був по всій країні, і я вам скажу що, ваше серце і душа були вкладені в цю роботу. І ти це відчуваєш. Ви дійсно можете це відчути. Я просто відчуваю оптимізм", - сказав він.

Президент у своєму виступі також висловив подяку волонтерам, які допомагають прийти за голосування за демократів.

І він закликав їх пройти зайву милю, оскільки до початку закриття виборчих дільниць залишилося менш як 30 годин.

«Це не референдум. Це вибір. І чим більше людей збираються голосувати, тим ми більше виграємо. Ми перемогли. Тож перемагаймо. Залучімо до голосування всіх, кого тільки зможемо. Нехай вони прийдуть на вибори», – резюмував Байден.

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Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки готові запровадити санкції проти будь-кого, хто намагатиметься втрутитися у виборчий процес до Конгресу.

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