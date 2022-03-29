"Цих термінів немає": Чалий заявив, що у домовленостях з РФ немає слів "демілітаризація" і "денацифікація"

"Цих термінів немає": Чалий заявив, що у домовленостях з РФ немає слів "демілітаризація" і "денацифікація"

Він повідомив про намагання в договорі вирішити деякі питання в контексті контролю над озброєннями.

У проєкті документів, які обговорюють представники делегацій України та Росії на переговорах, немає термінів "денацифікація" та "демілітаризація" України.

Про це сказав представник української делегації на переговорах з РФ Олександр Чалий у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Ці пункти дійсно були в переліку вимог РФ. Я скажу обережно як дипломат: як терміни вони не використовуються в тих текстах, над якими ми працюємо. В цьому плані в жодному з наших текстів і в роботі над цими текстами цих термінів нема", – сказав Чалий.

"Але в договорі ми намагаємося вирішити деякі питання в контексті контролю над озброєннями, і не тільки в контексті України, а України як країни в системі європейської безпеки", – додав він.

Нагадаємо, 29 березня у Стамбулі відбувся черговий раунд українсько-російських перемовин. По завершенню делегації України та РФ дали брифінг, на якому повідомили про результати.

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