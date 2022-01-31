"Мета Путіна — посіяти роз'єднаність": ексрадник Меркель виступив за постачання німецької зброї Україні

За словами ексрадника, уряд Німеччини застосовує подвійні стандарти, адже продовжує експортувати до Ізраїлю нові підводні човни.

Колишній радник із зовнішньої політики ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель Крістоф Гойсген, який очолить Мюнхенську конференцію з безпеки, виступив за постачання німецької зброї Україні.

Про це він заявив під час інтерв'ю газетам Rheinische Post та General-Anzeiger, пише DW.

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За словами ексрадника, уряд Німеччини застосовує подвійні стандарти, відмовляючись від постачання зброї Україні з посиланням на правила контролю над озброєннями. З одного боку, через своє історичне минуле Німеччина дуже неохоче відправляє зброю до зон конфлікту. Водночас, країна експортує до Ізраїлю нові підводні човни.

Зокрема, Гойсген пригадав розстріли німецькими військовими понад 30 тис українських євреїв у Бабиному Яру у 1941 році.

"Зараз справедливо питають, чи не повинна Німеччина з тієї ж причини постачати зброю й Україні", — зазначив політик.

За словами ексрадника Меркель, коли Німеччина відмовляється від постачання зброї Києву, вона хоче уникнути труднощів попри порушення Росією міжнародного права і в 2014-2015 роках, і зараз.

Та попри це майбутній очільник Мюнхенської конференції з безпеки закликав Євросоюз та країни НАТО до єдності щодо кризи навколо України.

"Згуртованість — сильний засіб, здатний справити враження на Росію. Методом Путіна були і залишаються спроби посіяти роз'єднаність - між Європою та США і всередині Євросоюзу. Тому країни НАТО та ЄС мають триматися разом", — наголосив Гойсген.

Нагадаємо, новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброю Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримала ідею постачання зброї Україні.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таке рішення країни і зазначив, що не бажає "Німеччині відчувати те, що відчуваємо ми", коли Росія стягнула 130 тис. військових до українських кордонів.

Крім того, у Берліні в неділю, 30 січня, кілька десятків українських та іноземних громадян вийшли на спільну акцію "Війна не має кордонів!", щоб висловити протест проти агресії Росії щодо України.

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