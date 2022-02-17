"Цим будуть шантажувати і бравірувати": Резніков вважає, що Путін може визнати "ЛДНР"

За словами міністра, Росія може сама потрапити у власну пастку.
Президент РФ Володимир Путін може визнати "ЛДНР", але цим будуть шантажувати.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков пише РБК-Україна.
"Так, абсолютно можливо (визнання "ЛДНР" з боку Путіна - Ред.). Цим будуть шантажувати і бравірувати", - зазначив він.
За словами Резнікова, цей сценарій він передбачав останній раз місяць тому.
"Зараз керівник Кремля гратиме: визнаю - не визнаю. Але вони самі потрапляють у власну пастку, тому що визнання цих терористичних організацій, які називають себе псевдореспубліками, насправді означає, що росіяни вийшли з Мінська", - заявив він.
Нагадаємо:
У Кремлі, який продовжує стягувати війська до кордонів з України, вкотре звинуватили НАТО та Київ в "агресивних прагненнях" та заявили, що насправді небезпека є біля кордонів РФ.
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