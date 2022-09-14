"Це ціна путінського шляху смерті та руйнування": Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС виявити рішучість щодо Кремля

Санкції ЄС проти Росії, які було запроваджено за повномасштабне вторгнення РФ до України, не скасують.

Економіка Росії завдяки санкціям поступово руйнується, але саме "Кремль спрямував російську економіку на шлях забуття - це ціна путінського шляху смерті та руйнування".

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я хочу чітко заявити, що санкції нікуди не подінуться. Настав час для нас виявити рішучість, а не умиротворення. Те саме стосується і нашої фінансової підтримки України", - наголосила президентка Єврокомісії під час промови 14 вересня.

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За її словами, фінансовий сектор Росії перебуває на життєзабезпеченні.

"Ми відрізали три чверті російського банківського сектора від міжнародних ринків. Близько тисячі міжнародних компаній залишили країну. Виробництво автомобілів впало на три чверті, порівняно з минулим роком. Аерофлот зупиняє літаки, бо запчастин більше нема. Російські військові виймають чипи з посудомийних машин та холодильників, щоб полагодити свою військову техніку, бо в них закінчилися напівпровідники. Промисловість Росії у руїнах. Саме Кремль направив російську економіку на шлях забуття. Це ціна путінського шляху смерті та руйнування", - додала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, ізраїльські ЗМІ повідомили, що соратник Порошенка Ложкін просив Макрона зняти санкції з російського олігарха.

Як повідомлялося, дружня до Росії Угорщина вимагає від ЄС зняти санкції з трьох російських олігархів.

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