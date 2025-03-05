Ціна суб'єктності: як конфлікт Зеленського з Трампом вплинув на Україну

Конфлікт між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті мав два наслідки одночасно.

Дипломат Андрій Веселовський вважає, що суперечка між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі мала подвійний ефект для України. З одного боку, це підняло суб’єктність країни на міжнародній арені, але з іншого – призвело до суттєвих втрат, зокрема зупинки військової допомоги США.

Про це він сказав в ефірі "Еспресо".

"Конфлікт між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті мав два наслідки одночасно. По-перше, у підсумку цей конфлікт суттєво підняв субʼєктність України. Кількість людей у США й поза межами Америки, які виступили за підтримку України, просто вражаюча. Майже вся Європа виступила на нашому боці. Навіть ті, хто раніше тихо мовчали", – зазначає дипломат.

Однак підвищена увага до України мала й іншу сторону.

"За кожну субʼєктність потрібно платити. Зокрема, США зупинили постачання всіх видів озброєння для України. По-друге, погрози. США погрожують Україні погіршити надання допомоги в розвідданих, підтримці зв’язку і т.д. Все це, звісно, може позначитися на нашому фронті й моральному дусі наших громадян", – додає Веселовський.

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Попри напругу у відносинах із Вашингтоном, дипломат наголошує, що підтримка Європи буде лише зростати й може компенсувати втрати від американської політики.

"Україна продемонструвала дуже твердо в Європі, що тепер це відшкодується багатомісячними, якщо не багатолітніми, повноцінними підтримками більшості європейських країн", – підсумовує він.

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