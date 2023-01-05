"Цинічна пастка і елемент пропаганди": Подоляк відреагував на заклик Кирила до "різдвяного перемир'я"

Він наголосив, що раніше російський патріарх закликав до геноциду українців.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав "пропагандою та пасткою" заклик російського патріарха Кирила до нібито "різдвяного перемир'я".

Про це представник ОП написав у своєму Twitter.

Подоляк, наголосив, що Російська православна церква - це не авторитет для світового православ'я. Натомість у Росії церква "виступає у ролі "військової пропагандиста".

"РПЦ закликає до геноциду українців, підбурює масові вбивства і наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Таким чином, заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" є цинічною пасткою та елементом пропаганди", - наголосив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, 5 січня прихильник диктатора Путіна, предстоятель Російської православної церкви Кирило цинічно закликав до перемир’я на Різдво, 7 січня. У своїй так званій заяві він не назвав війну в Україні війною, а заявив про "міжусобний конфлікт".

Читайте також: