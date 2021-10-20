"Цинічно використали й забули": в Україні відреагували на заяву РФ про арешт бойовика на Донбасі

У відомстві наголосили, що такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії до людей із російськими паспортами.
У Міністерстві закордонних справ України здивовані, що Росія лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі російського громадянина Андрія Косяка.
Про це у середу, 20 жовтня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.
"Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю", - зазначив він.
За словами представника МЗС, Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули.
"Очікуємо, що російська сторона із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ", - резюмував Ніколенко.
Нагадаємо:
- Ворожого розвідника росіянина Андрія Косяка, який нишпорив поблизу українських позицій, прикидаючись сапером, українські військові затримали 13 жовтня. Наразі Сєвєродонецький міський суд Луганської області застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
- Біля штаб-квартири СММ ОБСЄ в окупованому Донецьку зібралися близько 200 проросійських демонстрантів. Вони вимагали звільнення так званого "офіцера" бойовиків.
- Після так званих "протестів" місія ОБСЄ призупинила свою роботу в ОРДЛО через побоювання про власну безпеку.
- Пізніше в окупованій Горлівці проросійські бойовики захопили в заручники членів місії ОБСЄ і замкнули їх в готелі.
- Напередодні Росія підтвердила, що затриманий бойовик-розвідник Андрій Косяк, який прикривався пов'язкою СЦКК, є громадянином Росії. Однак дії України держава-окупант вважає "провокаційними". Мовляв, Офіційний Київ начебто ще досі не повідомив дипломатів Росії щодо затримання їхнього громадянина.
- Своєю чергою члени Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ відновили своє патрулювання з бази окупованої проросійськими бойовиками Горлівки. Водночас перед будівлею бази місії ОБСЄ досі розташований намет окупантів.