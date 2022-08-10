Цинізм найвищого ґатунку: Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з "ударами Києва по Запорізькій АЕС"

Росія запросила на 11 серпня засідання Ради безпеки ООН у зв’язку з нібито ударами Києва по Запорізькій АЕС.

Як повідомило російському пропагандистському ресурсу РИА Новости джерело в РБ ООН, як доповідач Росія хотіла б бачити гендиректора МАГАТЕ Гроссі.

Інше російське пропагандистське "ЗМІ" ТАСС зазначило, що начебто "Збройні сили України щодня обстрілюють із великокаліберної артилерії та РСЗВ "Ураган" житлові райони міста Енергодара, де розташована Запорізька АЕС".

Але нагадаємо, що Росія використовує захоплену Запорізьку атомну електростанцію біля Енергодара, яку вона окупувала ще 4 березня, для ядерного шантажу.

Як повідомляли раніше, внаслідок ймовірної катастрофи на Запорізькій АЕС зона радіаційного забруднення складе 2 млн км2, а радіаційне ураження отримає 1 млн людей, і не лише в Україні. Тому очільниця Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко вважає, що уже зараз варто вивезти з Запорізької області дітей, адже саме вони та вагітні найбільше страждають від радіації.

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