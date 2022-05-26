"Цінності – не просто слово": Зеленський висловився про жителів території, яку "пропонують обміняти на ілюзію миру"

"Цінності – не просто слово": Зеленський висловився про жителів території, яку "пропонують обміняти на ілюзію миру"

Президент Володимир Зеленський заявив – ті, хто радить Україні щось віддати Росії, ці "великі геополітики" завжди не хочуть бачити звичайних людей, які живуть на цих територіях.

Зеленський наголосив, що треба завжди бачити людей та пам'ятати, що цінності – це не просто слово.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 25 травня.

"За всіма цими геополітичними міркуваннями тих, хто радить Україні щось віддати Росії, "великі геополітики"завжди не хочуть бачити звичайних людей. Звичайних українців. Мільйони тих, хто, власне, й живе на території, яку вони пропонують обміняти на ілюзію миру. Треба завжди бачити людей. І пам'ятати, що цінності – це не просто слово", – сказав президент.

Нагадаємо, ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що Україна повинна поступитися Росії частиною своїх територій, а Сполучені Штати і Захід мають не розраховувати на поразку РФ у війні. Після цього радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що проросійські лобісти в Європі починають піднімати голови.

Сорос назвав війну Росії проти України можливим початком Третьої світової

Читайте також: