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"Ціную особисту залученість": Зеленський поговорив телефоном з Макроном

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"Ціную особисту залученість": Зеленський поговорив телефоном з Макроном

Associated Press

Зокрема, говорили про "нормандський формат".

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомили на сторінці глави держави у Тwitter.

За словами Зеленського, він продожив діалог з главою Франції і подякував йому за візит до України. 

"Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах "нормандського формату" і ТКГ.  Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - йдеться у дописі президента. 

До слова, Макрон був з офіційним візитом у Києві 8 лютого. За день до того він зустрічався у Москві з Володимиром Путіним. 

Нагадаємо:

Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України. 

Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації. 

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