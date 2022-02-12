"Ціную особисту залученість": Зеленський поговорив телефоном з Макроном

Зокрема, говорили про "нормандський формат".
Президент України Володимир Зеленський 12 лютого провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном.
Про це повідомили на сторінці глави держави у Тwitter.
За словами Зеленського, він продожив діалог з главою Франції і подякував йому за візит до України.
"Говорили про безпекову ситуацію та шляхи активізації мирного процесу в межах "нормандського формату" і ТКГ. Обмінялися думками щодо останніх міжнародних перемовин. Ціную особисту залученість Еммануеля Макрона у процес деескалації", - йдеться у дописі президента.
До слова, Макрон був з офіційним візитом у Києві 8 лютого. За день до того він зустрічався у Москві з Володимиром Путіним.
Нагадаємо:
Президент Франції Еммануель Макрон 12 лютого поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала 1,4 год. Зазначається, що основна тема переговорів - це напруженість навколо України.
Президент США Джо Байден 12 лютого також поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Розмова тривала понад одну годину Головна тема - напруженість біля кордонів України та нарощування військ Російської Федерації.
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