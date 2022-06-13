Цирк на дроті: Арестович прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС

Для вступу України до Європейського союзу можуть знадобитись десятки років.

Але якби таке сталось зараз, то це могло б зупинити війну Росії проти України.

Про це 13 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Війну могло б зупинити членство України в ЄС. А не статус кандидата. Скільки часу Туреччина є кандидатом на членство у ЄС? Нам можуть для цього знадобитись десятки років або роки. Це - цирк на дроті", - заявив Арестович.

Нагадаємо, Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидатки на вступ до ЄС. Також цей статус може отримати і Молдова, тоді як до Грузії в Єврокомісії є питання.

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