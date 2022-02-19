"Cитуація наближається до пункту, якого всі побоюються" - Дуда про ескалацію конфлікту на Донбасі

"Cитуація наближається до пункту, якого всі побоюються" - Дуда про ескалацію конфлікту на Донбасі

З Росією весь час ведеться діалог, але можливості щодо його ведення значною мірою вичерпуються.

Ситуація навколо України і російську ескалацію конфлікту є дуже серйозною, бо вичерпуються можливості розв'язувати проблему шляхом діалогу. НАТО і ЄС мають спільний погляд на ситуацію: усі підтримують Україну, а Росія у випадку агресії відчує дуже болючі санкції.

На цьому у відеозверненні заявив президент Польщі Анджей Дуда, - пише Укрінформ.

“Ситуація є серйозною, всі прекрасно усвідомлюють, що напруга величезна, ми спостерігаємо обстріли на лінії зіткнення, бачимо масовану російську пропаганду. Ситуація наближається до пункту, якого всі побоюються, і який можна вважати критичним”,- додав Дуда.

У цій ситуації НАТО є абсолютно єдиним, між країнами Альянсу немає жодних розбіжностей, а лідерство США є беззаперечним. З Росією весь час ведеться діалог, але можливості щодо його ведення значною мірою вичерпуються.

Президент РП підкреслив, що Україна поводиться спокійно, уникає провокацій.

“Усі підкреслювали, що влада у Києві поводитися дуже відповідально у цій надзвичайно складній ситуації. Росіяни згрупували біля кордонів України і в Білорусі величезну військову силу, небачену від Другої світової війни”,- наголосив Дуда.

Він підкреслив, що Захід об’єднаний і налаштований рішуче.

“Відповідь (Росії – ред.) мусить бути твердою і буде такою. Якщо станеться акт агресії, то відповідь буде дуже однозначною і дуже болючою, насамперед з соціально-економічної точки зору”,- підкреслив польський лідер.

“Ми всі усвідомлюємо, що Олімпіада ще триває, але вона завершиться в неділю. Що буде далі? Ми всі готові”,- підкреслив Дуда.

За його словами, зараз головне не дати себе спровокувати, зберігати спокій й, одночасно, бути разом з Україною, підтримувати демократію, адже саме вона є під загрозою.

“Під час розмови усі підкреслили, що не можна погоджуватися на зміни кордонів після Другої світової війни. Ми не можемо дозволити, щоб брутально атакувалася демократична країна, якою є Україна, і це найважливіший висновок цієї розмови”,- констатував Дуда.

Він додав, що агресор має зрозуміти: якщо станеться подальша агресія, то відповідь буде болючою.

У зв'язку зі складною міжнародною ситуацією Дуда відклав міжнародний візит 24-25 лютого до Сенегалу.

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