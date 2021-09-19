"Цивілізована країна": у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ

Наступного тижня Верховна Рада планує звернутися до міжнародної спільноти щодо нелегітимності нового складу Державної думи Росії.
Україна дозволила Росії відкрити виборчі дільниці у диппредставництвах РФ, бо це зобов'язують міжнародні договори.
Про це розповів народний депутат від "Слуги народу", представник президента в КСУ, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, інформує "Україна-24".
"З точки зору міжнародного права, є конвенція про консульські відносини, є конвенція щодо дипломатичних відносин. Навіть якщо між двома державами були розірвані дипломатичні відносини, то це не означає розірвання консульських відносин. Головним завданням консульських установ України за кордоном і консульських установ інших країн на території України є забезпечення реалізації прав і свобод громадян відповідної держави", — сказав нардеп.
Він нагадав, що Україна досі не розірвала навіть дипломатичні відносини з країною-окупантом, не говорячи вже про консульські.
"Україна веде себе як цивілізована країна і жодних проблем з можливістю надати таке право голосу для росіян в даному випадку немає", — пояснив депутат.
Веніславський додав, що наступного тижня Верховна Рада планує звернутися до міжнародної спільноти щодо нелегітимності нового складу Державної думи РФ.
Політик наголосив, що участь у російських виборах жителів окупованих територій суперечить міжнародному праву.
"Розмежувати ту частину народних обранців Державної думи, які будуть обрані за участю громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, в принципі буде неможливо. Тому необхідно поставити питання про легітимність всієї Державної думи", — підсумував Веніславський.
Нагадаємо, що в РФ відбуваються вибори до Держдуми, в яких вперше беруть участь мешканці окупованих територій Донецької та Луганської областей.