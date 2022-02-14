CNN дізнався, як Байден відреагував на запрошення Зеленського відвідати Україну

Лідери України та США провели чергову телефонну розмову 13 лютого.

Джо Байден не дав позитивної відповіді на запрошення Володимира Зеленського швидше відвідати Україну, яке пролунало напередодні під час телефонної розмови двох президентів.

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Про це повідомив американський телеканал CNN, з посилання на чиновників у Білому домі.

"Зеленський просив Байдена якомога швидше відвідати Україну, але позитивної відповіді від Байдена не було. Представники США кажуть, що поїздка Байдена в Україну вкрай малоймовірна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час розмови 13 лютого Зеленський запросив Джо Байдена відвідати Україну. "Переконаний, що ваш приїзд до Києва в найближчі дні, що є вирішальними для стабілізації ситуації, буде потужним сигналом та сприятиме деескалації", - сказав президент України.

Варто зазначити, що американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.

У Білому домі раніше заявили, що Російська Федерація може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні - напад може статися до 20 лютого. За даними американського видання Bloomberg, можливе широкомасштабне вторгнення Росії до України розпочнеться 15 лютого.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.

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