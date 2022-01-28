CNN написало, що Зеленський та Байден посперечалися про рівень загрози нападу РФ: Україна і США заперечили

CNN написало, що Зеленський та Байден посперечалися про рівень загрози нападу РФ: Україна і США заперечили

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, діалог між президентами був "відвертим, тривалим та конструктивним".

Президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський у вчорашній телефонній розмові начебто посперечалися про рівень загрози російського вторгнення.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на слова анонімного співрозмовника.

У виданні пишуть, що Байден попередив свого українського колегу, що напад Росії практично неминучий, і може відбутися у лютому, коли земля краще замерзне.

Зеленський своєю чергою висловив свою позицію, що загроза з боку Росії залишається "небезпечною, але неоднозначною".

Речниця Білого дому з національної безпеки Емілі Хорн заперечила цю інформацію.

"Це неправда. Президент Байден заявив, що існує велика ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Раніше він говорив про це публічно, і ми попереджали про це місяцями. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є абсолютно неправдивими", — написала вона у Тwitter.

У коментарі 24 каналу очільник МЗС України Дмитро Кулеба також заперечив факт суперечки під час телефонної розмови президентів Байдена та Зеленського. За його словами, діалог був "відвертим, тривалим та конструктивним".

"Повідомлення у ЗМІ щодо якоїсь напруги чи конфлікту, який відбувся вчора, є недостовірними", – запевнив Кулеба.

Своєю чергою речник президента України Сергій Никифоров закликав ЗМІ довіряти лише офіційним пресрелізам сторін.

"У соціальних мережах з’явилася інформація щодо змісту переговорів президентів Володимира Зеленського та Джо Байдена із посиланням на нібито офіційного представника України. Ці повідомлення абсолютно не відповідають дійсності. Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта — домисли та спекуляції", — написав він.

Никифоров закликав ЗМІ "у цей неспокійний час" відповідально ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані.

Нагадаємо, що вчора Зеленський та Байден провели другу за місяць телефонну розмову.

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