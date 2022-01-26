CNN повідомило, що більшість дипломатів США все ж залишилися в Україні: на Банковій відреагували

CNN повідомило, що більшість дипломатів США все ж залишилися в Україні: на Банковій відреагували

Єрмак зауважив, що цей прояв підтримки багато говорить про зв’язки між США та Україною.

Більшість працівників посольства США в Києві, попри дозвіл Держдепу на добровільний виїзд з України, залишилися в українській столиці і продовжують працювати.

Про це повідомила кореспондентка CNN Наташа Бертран.

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"Як повідомило CNN у вівторок обізнане джерело, переважна більшість американського персоналу в посольстві США в Києві продовжують залишатися на робочих місцях і не використовують можливість від'їзду за власним бажанням. Членам сімей все ж наказано виїхати", - йдеться в її повідомленні в Twitter.

Своєю чергою, коментуючи публікацію журналістки, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловив дипломатам США подяку за такий прояв підтримки. Він зауважив, що Україна цінує їхній вибір залишитися і підтримати державу.

"Дякую вам, дорогі американські друзі. Ми дуже цінуємо ваш вибір залишитися і підтримати нас, незважаючи на те, що вам прийшлося розлучитися зі своїми близькими. Такий прояв підтримки багато говорить про зв’язки між США та Україною", - написав Єрмак.

Нагадаємо, 23 січня 2022 року Державний департамент США ухвалив рішення про добровільний від’їзд державних службовців США з посольства у Києві і наказав членам їхніх родин виїхати через загрозу російських військових дій.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що наразі вони не фіксують активного виїзду з Києва співробітників дипломатичних відомств через чутки про можливий напад РФ.

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