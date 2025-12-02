CNN: Трамп відправляє нетипову команду переговорників до Москви у спробі укласти мирну угоду щодо України

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа активно просувається до спроби укласти мирну угоду про припинення війни в Україні — і робить це за допомогою нетрадиційної дипломатичної команди. У вівторок спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер вирушать до Москви, де мають зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише CNN.

Обидва перемовники не були затверджені Сенатом і не мають класичної дипломатичної підготовки, проте Трамп вважає їх найефективнішими «посередниками», здатними «закрити угоду» між Києвом і Москвою. За словами американських чиновників, саме Кушнер і Віткофф стали ключовими архітекторами попереднього перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, що підвищило їхню роль у новому дипломатичному треку.

Особисті зв’язки замість інституційної дипломатії

Другу каденцію Трампа характеризує відхід від класичних дипломатичних механізмів: президент покладається на вузьке коло бізнес-партнерів і близьких союзників. За словами колишнього високопосадовця Держдепу, Трамп завжди уникав «бюрократій» і ставив на «персональну дипломатію», що більше нагадує підходи доби до створення Ради нацбезпеки США.

Однак теплі контакти Віткоффа з російськими чиновниками вже викликають занепокоєння серед союзників. CNN, зокрема, повідомляє, що деякі зустрічі він проводив навіть без офіційних американських радників чи присутності досвідчених дипломатів. Одна розмова з Путіним, за словами Трампа, тривала п’ять годин замість запланованих 20 хвилин.

Кушнер знову у центрі дипломатії

Хоча Кушнер не має офіційної посади в уряді, він швидко посилив свою присутність у переговорах. Джерела стверджують, що Трамп бачить у ньому «закривача угод», який має його повну довіру — рідкісну рису навіть для найближчого оточення президента. Таким чином лідери інших держав фактично сприймають участь Кушнера як особисте представництво Трампа.

Кушнер і Віткофф вже двічі брали участь у високорівневих переговорах з українською делегацією. Однак їхня участь у треку з Росією не позбавлена суперечок: у жовтні вони зустрічалися у Маямі з санкційним російським бізнесменом Кирилом Дмитрієвим — давнім знайомим Кушнера, що викликало критику з боку європейських партнерів.

“28 пунктів” і критика проєкту угоди

Після цих контактів з’явився проєкт мирного плану з 28 пунктів. Документ різко розкритикували як у Європі, так і в Конгресі США, назвавши його надто поступливим щодо Росії. Білий дім заявив, що текст готували Віткофф і держсекретар Марко Рубіо, і він зазнає суттєвих корекцій.

Подальші переговори в Женеві та Флориді, які вів Рубіо, принесли «значний прогрес», хоча українські джерела кажуть: угода ще «не на фінішній прямій».

Нові фігури в команді — “дроновий гуру” Трампа

Армійський секретар Ден Дрісколл, якого Трамп називає «своїм дроновим хлопцем», також відіграє важливу роль у переговорах, хоча до Москви він не поїде. Дрісколл проводив зустрічі з українськими посадовцями в Києві та Женеві й контактував з російськими представниками в Абу-Дабі. Аналітики вважають його «зіркою, що стрімко зростає» в новій дипломатії Трампа, але визнають: йому потрібен партнер, який «знає всі деталі», щоб розпізнавати потенційні пастки у пропозиціях Росії.

Оптимізм Білого дому та ризики вузького кола

Речниця Білого дому Каролайн Левітт перед візитом до Москви заявила, що адміністрація «вкрай оптимістична». За її словами, «пункти на папері» вже суттєво доопрацьовані, але деталі залишаються за переговорниками.

Втім, експерти попереджають: ставка на настільки вузьке коло радників може призвести до помилок через відсутність широкого спектра думок та аналізу.

Українські посадовці, за інформацією CNN, бачать участь Кушнера як сигнал того, що Трамп вважає мирну угоду реальною. Але водночас вони сумніваються, що переговорний процес уже наблизився до завершення.

Тим часом у Росії, за словами держсекретаря Рубіо, «немає ознак, що Кремль справді хоче миру», тому тиждень переговорів у Москві стане «дуже складним».