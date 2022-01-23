"Цього кроку недостатньо": у посольстві України у ФРН прокоментували відставку командувача ВМС Шенбаха

Німецький уряд має змінити свою політику щодо Києва, зазначив український дипломат.
Відставка командувача ВМС Німеччини віце-адмірала Кая-Ахіма Шенбаха після дипломатичного скандалу щодо України є недостатнім кроком для відновлення цілковитої довіри Києва до Берліна.
Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.
"Хоча Україна вітає своєчасну відставку командувача Військово-морських сили Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, цього кроку недостатньо для відновлення повної довіри до політики Німеччини. Німецький уряд має змінити свою політику щодо Києва", - наголосив дипломат.
‼️German Arrogance & Megalomania— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 22, 2022
Though Ukraine welcomes the timely resignation of the Inspector of Navy Kay-Achim Schönbach, this step is not sufficient to restore full trust in German politics. The Government has to change its course towards Kyiv ‼️https://t.co/UKDnxMVxaI
Нагадаємо, що раніше командувач Військово-морських сил Німеччини Кей-Ахім Шенбах заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України, і власне це відкрите територіальне питання не дасть змогу Україні стати членом НАТО. Це спровокувало міжнародний скандал.
МЗС України в своїй заяві вимагало пояснень і публічного спростування з боку німецького уряду заяви глави ВМС Німеччини Кай-Ахіма Шенбаха про "втрачений Крим, який ніколи не повернеться". А потім через скандальні заяви Шенбаха МЗС України викликало на розмову пані посла Німеччини в Україні Анку Фельдгузен.
У Міноборони Німеччини заявили, що слова Шенбаха не мають нічого спільного з офіційною позицією відомства.
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