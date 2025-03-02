"Цього неможливо було уявити": Пєсков про налагодження відносин РФ зі США

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа стрімко змінює зовнішньополітичні конфігурації. Мовляв, це багато в чому збігається з російським баченням

Коментар Пєскова оприлюднив пропагандист Павло Зарубін.

За словами Пєскова, США та Росія голосують за одну резолюцію Генасамблеї ООН, в якій міститься буцімто "абсолютно збалансоване формулювання щодо української кризи".

"Цього справді неможливо було уявити. Нова адміністрація стрімко змінює зовнішньополітичні конфігурації. Це багато в чому збігається з нашим баченням", – додав він.

Він додає, що зараз здійснюються спроби "вийти на діалог та налагодити усі відносини".

"Попереду довгий шлях, тому що завдано величезних збитків всьому комплексу двосторонніх відносин. Але, якщо зберігатиметься політична воля двох лідерів, президента Путіна та президента Трампа, цей шлях можна буде пройти досить швидко та успішно", – завершив Пєсков.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров висловився про президента США Дональда Трампа. Він заявив, що американський лідер є "прагматиком із гаслом здоровий глузд", тому "з ним цікаво"

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