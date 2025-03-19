"Цього року можна досягти тривалого миру": Зеленський повідомив подробиці розмови із Трампом

Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з президентом держави-агресорки.

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці своєї телефонної розмови із президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у середу, 19 березня.

Про це він написав у мережі Х.

"Ми погодилися, що Україна та Сполучені Штати повинні продовжувати співпрацю для досягнення реального припинення війни та тривалого миру. Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським керівництвом цього року можна досягти тривалого миру", - йдеться у дописі українського лідера.

Зеленський зазначив, що президент США поділився з ним подробицями своєї розмови з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним і ключовими питаннями, які під час неї обговорювалися.

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"Одним із перших кроків до повного припинення війни може стати припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі. Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його реалізувати", - наголосив він.

Український президент нагадав, що такий крок обговорювали раніше - на американсько-українських переговорах у Джидді (Саудівська Аравія).

"Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна прийняла цю пропозицію. Ми продовжуватимемо працювати, щоб це сталося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для створення можливості для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню", - зазначив Володимир Зеленський.

Він додав, що українська та американська команди готові найближчими днями знову зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків на шляху до миру.

"Ми доручили нашим радникам і представникам якомога швидше виконати цю роботу", - підсумував український президент.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що його телефонна розмова з українським президентом Володимиром Зеленським була успішною.

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