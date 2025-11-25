- Дата публікації
Бізнесмен Міндіч зберігав досьє на впливових людей України — деталі
У так званому «бекофісі» Тимура Міндіча, що виїхав до Ізраїлю, знайшли понад пів тисячі досьє на антикорупціонерів, журналістів і політиків.
У так званому «бекофісі» бізнесмена Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.
Про це 25 листопада на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики розповів детектив НАБУ Олександр Абакумов, передають «Радіо Свобода» і «Дзеркало тижня».
За його словами, було зібрано 527 довідок щодо різних впливових людей в державі.
«Серед цих файлів, 15 стосуються детективів НАБУ, яку здійснювали розслідування у сфері енергетики, правоохоронних органів та інші резонансні справи. Варто звернути увагу, що частина файлів були сформовані 17 липня 2025 року, тобто за кілька днів до сумнозвісних подій щодо масових обшуків у Бюро», — сказав Абакумов.
Він повідомив, що інформаційні довідки були складені щодо:
16 народних депутатів, зокрема і щодо глави комітету ВРУ з питань антикорупційного бюро Анастасії Радіної, голови ТСК Ярослава Железняка.
18 довідок стосувалися міністрів чи заступників міністрів,
9 — співробітників СБУ,
10 — щодо журналістів
колишнього керівництва «Укренерго», в тому числі ексголови «Укренерго» Володимира Кудрицького.
Абакумов розповів, що довідки містили дані про адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію.
Нагадаємо, що 10 листопада працівники НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка і в компанії Енергоатом. Згодом стало відомо, Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.
Прикордонники запевнили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі — у нього є троє неповнолітніх дітей.