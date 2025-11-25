Досьє на всю еліту: 527 компрометувальних довідок знайдено у "бекофісі" Міндіча / © ТСН

У так званому «бекофісі» бізнесмена Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.

Про це 25 листопада на засіданні комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики розповів детектив НАБУ Олександр Абакумов, передають «Радіо Свобода» і «Дзеркало тижня».

За його словами, було зібрано 527 довідок щодо різних впливових людей в державі.

«Серед цих файлів, 15 стосуються детективів НАБУ, яку здійснювали розслідування у сфері енергетики, правоохоронних органів та інші резонансні справи. Варто звернути увагу, що частина файлів були сформовані 17 липня 2025 року, тобто за кілька днів до сумнозвісних подій щодо масових обшуків у Бюро», — сказав Абакумов.

Він повідомив, що інформаційні довідки були складені щодо:

16 народних депутатів, зокрема і щодо глави комітету ВРУ з питань антикорупційного бюро Анастасії Радіної, голови ТСК Ярослава Железняка.

18 довідок стосувалися міністрів чи заступників міністрів,

9 — співробітників СБУ,

10 — щодо журналістів

колишнього керівництва «Укренерго», в тому числі ексголови «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Абакумов розповів, що довідки містили дані про адреси проживання, паспортні дані та іншу закриту інформацію.

Нагадаємо, що 10 листопада працівники НАБУ провели обшуки в бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики, а нині міністра юстиції Германа Галущенка і в компанії Енергоатом. Згодом стало відомо, Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.

Прикордонники запевнили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі — у нього є троє неповнолітніх дітей.