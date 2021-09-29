ЦРУ евакуювало розвідника з Сербії через "гаванський синдром": подробиці

ЦРУ евакуювало розвідника з Сербії через "гаванський синдром": подробиці

За останні 60-90 днів надходило безліч повідомлень про інші випадки.

Центральне розвідувальне управління США терміново евакуювало співробітника розвідки, який служив в Сербії, через неврологічні напади, схожі на симптоми "гаванського синдрому".

Про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

Випадок в Сербії, за інформацією ЗМІ, став останнім у низці інцидентів, які США розглядають як напад на своїх розвідників і дипломатів.

"За останні 60-90 днів надходило безліч повідомлень про інші випадки", — повідомив професор неврології в Джорджтаунському університеті Джеймс Джордано. Він консультує уряд США через цю ситуацію.

За його словами, повідомлення про ці випадки правдиві.

Випадки "гаванського синдрому" викликають проблеми зі здоров'ям і розчаровують владу США. За інформацією газети, деякі американські дипломати і розвідники стали більш неохоче погоджуватися на відрядження в інші країни.

Нагадаємо:

Це не перший випадок, коли цією зброєю був атакований представник близького кола високопоставленого чиновника адміністрації. Минулого місяця таким чином був затриманий візит віцепрезидента США Камали Гарріс до В'єтнаму, коли кілька представників американської команди повідомили про ознаки "гаванського синдрому" безпосередньо перед її приїздом.

Директор ЦРУ Білл Бернс заявив, що США поки не встановили причину нездужань за "акустичних атак", виявлених у деяких американських держслужбовців в ряді країн в останні роки, але не виключають, що до цього причетна Росія.

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