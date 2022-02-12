ЦРУ очікує нападу Росії на Україну вже "найближчої середи" - Spiegel

Спецслужби США оприлюднили термінове попередження союзникам по НАТО про неминучий напад РФ.

Американська спецслужба ЦРУ попередила союзників у Європі про те, що на основі нової інформації існують побоювання, що напад Росії на Україну може початися вже "найближчої середи", 16 лютого.

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Про це пише німецький Spiegel з посиланням на ЦРУ.

Згідно з інформацією видання, американська спецслужба ЦРУ і американські військові протягом п'ятниці повідомили федеральний уряд Німеччини та інші держави НАТО про те, що, на основі нової інформації, існують побоювання, що напад може статися вже 16 лютого.

За словами кількох дипломатів і військових чиновників, Сполучені Штати надали багато подробиць про секретні брифінги. Конкретно були описані шляхи російського вторгнення, окремі російські підрозділи та завдання, які вони мали виконувати.

Водночас Spiegel також пише, що на якій інформації ґрунтується попередження США, в Берліні не знали. Однак було сказано, що звіти США були дуже детальними і підкріплені багатьма джерелами, проте, не можна оцінити та передбачити, чи неминучий напад.

Нагадаємо, у Білому домі раніше заявили, що Російська Федерація може почати вторгнення до України під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні - напад може статися до 20 лютого. За даними американського видання Bloomberg, можливе широкомасштабне вторгнення Росії до України розпочнеться 15 лютого.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани і стримати Кремль від агресивних дій.

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