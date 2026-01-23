Переговори в ОАЕ вже розпочались — що відомо

© Getty Images

Реклама

Тристоронні мирні переговори між Україною, Росією та США в Абу-Дабі вже розпочалися.

Про це інформує Sky News.

Однак в Офісі президента пояснили журналістам, що офіційного часу початку переговорів немає. Частина команд уже на місці і, можливо, проводить неформальні обговорення, але це не означає, що зустріч вже стартувала або ще не стартувала, адже партнери зараз часто працюють у форматі "під час обіду" або очікування.

Реклама

Україна відправила на переговори зі США та Росією в Абу-Дабі свою переговорну команду в повному складі.

За словами президента Володимира Зеленського, до української делегації увійшли:

керівник ОП Кирило Буданов

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця

лідер фракції «Слуга народу» в Раді Давид Арахамія

начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов

Як повідомляє видання Axios , напередодні нового етапу переговорів у Кремлі відбулася зустріч президента Росії Володимира Путіна з представниками президента США Дональда Трампа. До Москви прибули спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф, старший радник Трампа Джаред Кушнер і представник адміністрації Джош Грюнбаум. Основною темою стало американське бачення припинення війни в Україні.

Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі зосередяться на ключовому питанні — контролі над територіями на сході України. Від того, наскільки сторони зможуть знайти компроміс, залежатиме подальший перебіг мирного процесу.

Реклама

Напередодні переговорів Кремль знову висунув свої умови щодо завершення війни в Україні. Дмитро Пєсков заявив, що ЗСУ мають повністю вийти з Донбасу.