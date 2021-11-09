ЦВК оголосила двох "слуг народу" переможцями на довиборах в Раду

ЦВК оголосила двох "слуг народу" переможцями на довиборах в Раду

Також ЦВК визнала народним депутатом Сергія Кострійчука, який замінить у парламенті Ірину Верещук.

Центральна виборча комісія оголосила результати проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Про це інформує пресслужба ЦВК.

Так, на 184 окрузі в Херсонській області переміг Сергій Козир, за якого проголосували 21 365 виборців (62,6% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

На Черкащині народним депутатом обрали Віталія Войцехівського, за якого проголосували 15 429 виборців (46,1% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні).

Обоє переможців є висуванцями партії "Слуга народу".

Нагадаємо, що 31 жовтня в Україні відбулися проміжні вибори до Верховної Ради у двох виборчих округах — №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Також ЦВК визнала народним депутатом Сергія Кострійчука, який замінить у парламенті Ірину Верещук. Хто такий Сергій Кострійчук, читайте у матеріалі. Своєю чергою Ірина Верещук очолила МінТОТ.

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