ЦВК оголосила переможця виборів на Херсонщині: хто потрапляє до Верховної Ради

ЦВК оголосила переможця виборів на Херсонщині: хто потрапляє до Верховної Ради

На одномандатному окрузі №184 найбільше голосів отримав Сергій Козир від партії “Слуга народу”.

За результатами підрахунку 100% протоколів на одномандатному окрузі №184 у Херсонській області на довиборах до Ради переміг Сергій Козир від партії “Слуга народу”.

Про це свідчить інформація, опублікована на сайті Центральної виборчої комісії.

Колишній голова Херсонської ОДА 37-річний Сергій Козир значно випередив своїх конкурентів, набравши 64,38% голосів виборців (21 365 голосів).

Розрив переможця виборчих перегонів із найближчим переслідувачем — понад 50 відсотків. Представник “Європейської солідарності” Ігор Йосипенко отримав підтримку лише 14,33% виборців, за нього віддали свої голоси 4 758 мешканців.

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Довибори до парламенту було оголошено через те, що попередній народний обранець Ігор Колихаєв у 2020 році був обраний мером Херсона. На вакантне місце було 15 кандидатів. Конкуренцію Сергію Козирю, який донедавна очолював Херсонську обласну держадміністрацію, міг скласти Геннадій Лагута, заступник голови обласної ради та помічник Колихаєва.

26 жовтня цього року президент Зеленський звільнив Сергія Козиря з посади голови Херсонської ОДА та призначив на його місце Геннадія Лагуту. Після цього призначення Лагута заявив, що відмовляється від участі в виборах, і закликав голосувати за Козиря.

Нагадаємо, раніше Харківська територіальна виборча комісія оголосила результати виборів міського голови. Ігор Терехов набрав 50,66% (146 240).

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