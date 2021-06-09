ЦВК зареєструвала Вірастюка народним депутатом, залишилося скласти присягу

Велика Палата Верховного Суду визнала переможцем представника партії влади.

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка народним депутатом, відповідно до його заяви, поданої 7 червня.

Про це у середу, 9 червня, поінформувала Громадянська мережа "ОПОРА".

"Вірастюк - новий депутат від округу №87. Вірастюку залишилось лише скласти присягу, щоб приступити до повноважень, це буде наступного тижня, судячи з календарного плану Верховної Ради.", - йдеться у повідомленні.

Раніше Велика Палата Верховного Суду прийняла рішення, що протокол ЦВК від 19 травня, яким Василя Вірастюка визнано обраним народним депутатом в окрузі 87 на Івано-Франківщині, є чинним.

Таким чином суд підтвердив рішення виборчкому про скасування виборів на шести дільницях, де з великим відривом переміг опозиційний кандидат Олександр Шевченко. У нього вважають, що таким чином суд позбавив майже чотири тисячі виборців права вибору і радить своїм симпатикам також звертатись до суду.

Нагадаємо, довибори до Верховної Ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області відбулися ще 28 березня. Найбільше голосів набрали три кандидати – бізнесмен Олександр Шевченко, спортсмен від партії влади Василь Вірастюк та "свободівець" Руслан Кошулинський.

Новини України: Велика Палата Верховного Суду визнала Вірастюка переможцем на виборах

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