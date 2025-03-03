"Ця людина не протримається дуже довго": Трамп натякнув на Зеленського

Трапм вважає, що "і Росія, і народ України" хочуть укласти угоду про закінчення війни.

Президент Дональд Трамп заявив, що розмовляв з європейськими колегами на вихідних, щоб обговорити припинення війни в Україні.

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, передає CNN.

"Ми збираємося укладати угоди з усіма, щоб зупинити цю війну, включаючи Європу та європейські країни. Здебільшого це мої друзі, глави держав, глави різних країн. … За останні два дні мені телефонували чотири прем’єр-міністри та п’ять президентів, і вони хочуть це вирішити", — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Не називаючи імені Зеленського, Трамп також припустив, що український президент може "не протриматися дуже довго", якщо він не укладе угоду.

"Тепер, можливо, хтось не хоче укладати угоду, і якщо хтось не хоче укладати угоду, я думаю, що ця людина не протримається дуже довго. Цю людину не будуть довго слухати, тому що я вважаю, що Росія хоче укласти угоду. Я вважаю, що і народ України, безумовно, хоче укласти угоду", — заявив президент США.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

Натомість президент України відповів на критику і наголосив, що Україні потрібен "справжній мир".

Крім того, міністр торгівлі США відповів, чи планує Трамп домагатися відставки Зеленського:

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