"Ця війна буде закінчена скоро": Трамп відправляє до України свого міністра фінансів

Трамп підтвердив, що відправляє свого міністра фінансів до України.
Міністр фінансів США Скотт Бессент відвідає Україну найближчими днями.
Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив у дописі на Truth Socia.
"Я відправляю міністра фінансів Скотта Бессента до України для зустрічі з президентом Зеленським. Ця війна повинна закінчитися найближчим часом – занадто багато смертей і руйнувань", – написав Трамп у соцмережі.
Раніше видання Bloomberg стверджувало, що Бессент цього тижня відвідає Україну для проведення переговорів щодо забезпечення доступу США до рідкісноземельних ресурсів в обмін на військову допомогу.
Нагадаємо, Трамп заявив, що Україна по суті погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 млрд дол.
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