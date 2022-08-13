Ця війна має закінчитися саме визволенням Криму – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що очевидно – розв’язана Росією війна має закінчитися саме звільненням Україною Криму.

Окрім того, мають бути юридично покарані ініціатори "спеціальної воєнної операції" – як у РФ називають війну проти України.

Про це Подоляк написав у Мережі 13 серпня.

"Росія розпочала війну проти України та світу у 2014 році з нахабного захоплення Криму. Очевидно, що ця війна має закінчитися саме визволенням Криму. А також юридичним покаранням ініціаторів "СВО", поіменно записаних у протоколі Радбезу РФ від 21 лютого", – йдеться в заяві радника голови ОП.

Він також наголосив, що "все інше буде ходінням по колу".

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що територіальний компроміс із Росією – це вихід України на свої кордони 1991 року. Держава послідовно звільнятиме всі свої території, включно з Кримом.

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