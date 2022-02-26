"Ця війна — не від вашого імені": Борис Джонсон звернувся до росіян

Потім британський прем'єр звернувся до українців українсьою мовою: "Світу потрібна вільна та суверенна Україна. Слава Україні".
Прем'єр-міністр Борис Джонсон звернувся до росіян російською мовою через війну проти України.
Відео він опублікував у своєму Тwitter.
"Я не верю, що эта война ведется от вашего имени", — звернувся він до росіян.
Потім британський прем'єр звернувся до українців українсьою мовою: "Світу потрібна вільна та суверенна Україна. Слава Україні".
За його словами, події, які розгортаються на вулицях і полях України, є не що інше, як трагедія.
"Вбивають хоробрих молодих солдатів і невинних мирних жителів, містами гуркочуть танки, з неба безрозбірно сипляться ракети", — зазначив Джонсон.
To the people of Ukraine: Slava Ukraini.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022
To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.
This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.