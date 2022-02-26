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"Ця війна — не від вашого імені": Борис Джонсон звернувся до росіян

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"Ця війна — не від вашого імені": Борис Джонсон звернувся до росіян

Associated Press

Потім британський прем'єр звернувся до українців українсьою мовою: "Світу потрібна вільна та суверенна Україна. Слава Україні".

Прем'єр-міністр Борис Джонсон звернувся до росіян російською мовою через війну проти України.

Відео він опублікував у своєму Тwitter.

"Я не верю, що эта война ведется от вашего имени", — звернувся він до росіян.

Потім британський прем'єр звернувся до українців українсьою мовою: "Світу потрібна вільна та суверенна Україна. Слава Україні".

За його словами, події, які розгортаються на вулицях і полях України, є не що інше, як трагедія.

"Вбивають хоробрих молодих солдатів і невинних мирних жителів, містами гуркочуть танки, з неба безрозбірно сипляться ракети", — зазначив Джонсон.

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