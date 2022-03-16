Ця війна закінчиться для РФ ганьбою та бідністю: Зеленський звернувся до росіян

Ця війна закінчиться для РФ ганьбою та бідністю: Зеленський звернувся до росіян

Президент України наголосив, що від дій звичайних росіян "залежить, що буде далі".

У нічному відеозверненні 16 березня президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації, яка 20 днів тому пішла війною проти України.

"Громадяни Росії! Будь-хто з вас, хто має доступ до правдивої інформації, вже міг усвідомити, чим закінчиться ця війна для вашої країни. Ганьбою і бідністю. Багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка буде ставитися до громадян Росії так само нелюдяно, як до українців ставилися ви, окупанти. Від ваших дій залежить, що буде далі", — сказав Зеленський.

Також читайте Зеленський повідомив про ліквідацію російського генерала та сотні солдат-окупантів

Він також звернувся до чиновників РФ.

"Хочу сказати прямо всім чиновникам Російської Федерації, усім, хто має відношення до чинної влади: якщо ви залишитеся на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародна спільнота позбавить вас всього. Усього, що ви заробили за довгі роки. Цим уже займаються", — наголосив президент України.

Те саме стосується системи пропаганди — так званої четвертої гілки влади в Росії.

"Якщо ви залишаєтеся працювати на пропаганду, ви наражаєтеся на значно більший ризик, ніж якщо просто підете. Просто звільніться. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни, за виправдання військових злочинів. Звільняйтесь! Кілька місяців без роботи для вас точно краще, ніж все життя із міжнародним переслідуванням", — закликав Зеленський.

Читайте також: