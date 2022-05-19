"Ця війна зараз для нас – за незалежність": Зеленський звернувся до студентів і ректорів

"Ця війна зараз для нас – за незалежність": Зеленський звернувся до студентів і ректорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня війна в Україні є війною за незалежність держави, яку, на переконання глави держави, вдасться вибороти.

Водночас Зеленський закликав завжди пам’ятати, що ціна усього цього – десятки тисяч життів.

Про це президент сказав у зверненні до студентів і ректорів українських закладів вищої освіти 19 травня.

"Вже третій місяць триває повномасштабна війна Росії проти України. Після восьми років війни на Донбасі. Ця війна зараз для нас – безперечно, війна за незалежність. Можна сказати, що це відкладена війна. Відкладена на 30 років, враховуючи те, як ми отримали незалежність в 1991-му. Або й на сотні років, враховуючи попередню історію нашої великої держави", – розповів Зеленський.

"Я не маю сумніву, що ми виборемо незалежність. І це буде в нашій історії так само, як в інших країн, які боролися за незалежність і перемогли. Які перестали бути прохачами і стали субʼєктами. Справжніми господарями свого життя і свого майбутнього", – зазначив глава держави.

Проте, наголосив він, ми маємо памʼятати зараз і завжди, що ціна усього цього – це десятки тисяч життів. Життів усіх, хто був убитий ворогом.

"Десятки тисяч. За незалежність. І за можливість кожного і кожної з вас обрати, як жити і в якій Україні", – додав Зеленський.

Зеленський провів онлайн-зустріч з українськими студентами

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба, коментуючи майбутнє завершення війни, заявив, що "Україна буде визначати, що, де і коли закінчиться".

Читайте також: