"Ця зима буде важка для всіх": Волкер заявив, що війна в Україні триватиме і навесні, і влітку

Прийдешня зима буде важкою для Європи, України та навіть для Росії, зокрема, щодо енергоресурсів. Проте надважкі часи ще попереду, адже після зими буде наступний етап військових дій.

Війна в Україні триватиме наступного року і навесні, і влітку.

Про це заявив американський дипломат, колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер у розмові з українськими жуналістами.

"Я вважаю, що ця зима буде важка для всіх: Європи, України та для Росії також. Але ми будемо надавати не тільки військову допомогу, але і фінансову, гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими. Нещодавно спілкувався з представником Німеччини, велику проблему складають вартість енергоносіїв. Вони намагаються прорахувати, як пережити все", – розповів Волкер.

"Треба розуміти, що надважкі часи ще попереду. Але Україна зробила величезний прогрес, щоб опинитися там, де вона є зараз. Треба готуватися, що важко після зими буде, бо буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і весною, і літом", – наголосив американський дипломат.

Водночас він наголосив – США бачать, що Україна цінує і сповідує європейські цінності та демократію і готова за це боротися. Сполучені Штати готові допомагати в цьому.

"США допомагають всім у цьому питанні – боротися за свободу і демократію. Я знаю, що зараз є застереження, що США можуть не підтримувати так Україну, як у перші місяці війни. Це доцільні питання. Бо пам’ятаємо приклад Афганістану, коли ми дуже швидко вийшли звідти через 20 років присутності. Але цього року ми виділили 40 млрд доларів допомоги, наступного року також потрібно буде досить багато грошей, і потрібно закладати їх у наш бюджет", – поінформував Волкер.

Він також зазначив, що наразі підтримка України дуже сильна серед обох партій – Демократичною та Республіканської, а також – у палатах Конгресу, в Білиму домі та суспільстві.

"Враховуючи таку підтримку, я не бачу, щоб рівень підтримки знижувався. Достатньо великі кошти зарезервовані до кінця цього фіскального року та наступного", – додав дипломат.

Бесіда з Куртом Волкером відбулася завдяки запрошенню Американського університету "Амерікан Юніверсіті Київ" у Києві, який був створений у партнерстві з державним університетом штату Аризона (ASU).

Нагадаємо, на думку командувача обороною Миколаєва генерал-майора ЗСУ Дмитра Марченка, гаряча фаза війни закінчиться до кінця 2022 року.

Телемарафон | Спецвипуск ТСН 20:00 за 6 серпня 2022 року

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