"Цю війну треба якось закінчити": Дуда розповів про зустріч з Трампом

Дуда заявив, що Україна не переживе війну без підтримки США.

У суботу, 22 лютого, президент Польщі Анджей Дуда зустрівся у США з Дональдом Трампом.

Про це передає RMF FM.

За підсумками зустрічі з Трампом Дуда заявив, що американський президент хоче припинити кровопролиття в Україні.

"Ми не повинні дозволити Росії перемогти Україну", – сказав Дуда. Але, як зазначив він, постає питання, як закінчити війну.

На думку польського президента, "без американської підтримки Україна не переживе цю війну", але "цю війну треба якось закінчити". Дуда підкреслив, що для нього найважливіше, щоб "війна закінчилася справедливим миром". Він додав, що йдеться про гарантію того, що "війна не повернеться і що Росія більше ні на кого не нападе".

Раніше у Польщі знайшли джерело фінансування військової допомоги Україні.

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