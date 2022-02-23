"Цю владу я не обирав, її імперський чад я не підтримував": відомий російський блогер Дудь емоційно підтримав Україну

"Цю владу я не обирав, її імперський чад я не підтримував": відомий російський блогер Дудь емоційно підтримав Україну

Журналіст відверто розповів про свої почуття.

Відомий блогер-мільйонник Юрій Дудь публічно засудив визнання "ЛДНР" Росією і висловився на підтримку України. Дудь підкреслив, що не вибирав цю владу і не підтримує "її імперський чад".

За словами Дудя, минулого тижня він вперше потрапив до Норвегії і запропонував порівняти норвезький Кіркенес з російським Заполярним або Нікелем.

"Якщо не боїтеся остаточного занепаду настрою та сил – знайдіть та подивіться", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За словами Дудя, є багато причин, чому у них - нафта і газ і ось так, а у нас - нафта і газ і ось так.

"Вчора більшість з цих причин ми знову спостерігали. Імператор, що захопився історією. Свита з ампутованою думкою і волею. Пропагандистський ескорт, що так складно і так солодко схвалює війну з теплих столичних квартир. Ну і рішення, які вся ця тусовка приймає", - написав журналіст.

Дудь підкреслив, що не вибирав цю владу і не підтримує "її імперський чад".

Також він нагадав відповідь соліста групи Animal Джаz Олександра Красовицького на питання про те, що відбувається між Росією і Україною.

"Жерсть. Трагедія. І почуття провини < ... > ось ці всі зелені чоловічки, ось це все втручання з боку - це нескінченні почуття мого сорому і провини. З одного боку - за те, що я не можу вплинути. З іншого - за те, що це моя країна, хоча я начебто безпосередньо і не відповідальний за ці речі", - сказав тоді Красовицький в інтерв'ю.

Журналіст зізнався, що відповідь музиканта дуже близька до того, що він відчуває зараз.

"Я виріс в Росії, Росія - моя Батьківщина, я з ніжністю і любов'ю ношу триколор на передпліччі. Але Україні, батьківщині рідних і дому друзів, – моя максимальна підтримка в ці дні. Росії, Україні, світу - мир", - написав Дудь.

Нагадаємо:

Юрій Дудь брав інтерв’ю ледь не у всіх російських зірок: в акторів Олексія Серебрякова та Дмитра Нагієва, співака Леоніда Агутіна, і навіть у політика Володимира Жириновського та пропагандиста Дмитра Кисельова. А арешт головного опозиціонера своєї країни Дудь назвав поверненням у 90-ті. А перед цим нещадно розкритикував російські поправки до Конституції, які дозволяють Путіну бути президентом до 2036-го року. Цей його пост в Instagram назбирав понад мільйон вподобань.

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