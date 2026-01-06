"Далеко просунулися": у Трампа зробили заяву щодо мирної угоди для України

Метью Вітакер. / © Associated Press

Реклама

Переговори про надання Україні гарантій безпеки вийшли на фінішну пряму і можуть стати фундаментом для завершення війни.

Про це в ефірі Fox News заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.

За його словами, країни-союзники в межах зустрічі у Парижі наблизилися до укладення стратегічної рамкової угоди. Ця заява прозвучала на початку переговорів.

Реклама

«Коаліція охочих» та роль Вашингтона

Метью Вітакер зазначив, що ключовим інструментом нової безпекової угоди стане «Коаліція охочих».

«Нам слід очікувати остаточного узгодження кількох угод. Одна з них — це „Коаліція охочих“, до якої входять близько 50 країн-союзників, багато з яких входять до НАТО, і вони погодяться на певні рамки безпеки для України. І Сполучені Штати теж, як у складі цієї „Коаліції охочих“, так і окремо», — сказав він.

Дипломат висловив переконання, що ці домовленості стануть вирішальним кроком на шляху до остаточного миру з Росією.

«Ми дійсно дуже далеко просунулися. Це чудова подія, і ми можемо бути на порозі мирної угоди. Поки ми продовжуємо молитися про мир, ми також докладаємо всіх зусиль, щоб цей мир зберігся», — зауважив Вітакер.

Реклама

Склад переговорної групи та фактор Мадуро

На переговорах у французькій столиці американську сторону представляють спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Водночас Державний секретар Марко Рубіо змушений був пропустити зустріч через операцію із затримання венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

Вітакер назвав захоплення Мадуро «великою перемогою для безпеки Західної півкулі» та сигналом для всіх противників США. За його словами, успішна операція у Венесуелі демонструє унікальні можливості Вашингтона та готовність адміністрації реально відстоювати проведені «червоні лінії».

«Будь-який противник Сполучених Штатів має бути стурбований тим, що він побачив. Це продемонструвало можливості, недоступні жодній іншій країні. І водночас це показує, що Сполучені Штати, коли президент щось говорить, коли ми проводимо червону лінію, готові відстоювати її своїми силами. Для мене це і є запорука миру силою», — зауважив Вітакер.

Що відомо про зустріч «Коаліції охочих»?

Нагадаємо, сьогодні у Франції розпочалася зустріч «Коаліції охочих», участь у якій візьме президент України Володимир Зеленський.

Реклама

До неї доєднаються понад 30 посадовців із різних країн світу. США представлятимуть посланці американського лідера Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

У ЗМІ оприлюднили чорнове комюніке засідання «коаліції охочих».

Також повідомлялося, що на саміт до Парижа разом із Зеленським прибув новий керівник Офісу президента Кирило Буданов.

За даними інсайдерів, сторони наблизилися до узгодження пакета з кількох ключових документів, які визначать формат припинення вогню та повоєнні гарантії безпеки.