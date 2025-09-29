Далекобійні удари України по Росії: в адміністрації Трампа зробили важливу заяву

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американський президент Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії.

Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог в ефірі Fox News.

За його словами, Трамп санкціонував далекобійні удари по території Російської Федерації, хоча Пентагон не завжди давав на це дозвіл. Разом з тим це рішення також підтримують представники Білого дому.

“Я думаю, прочитавши те, що він (Трамп - Ред.) сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь – Так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Не існує таких речей, як святилище”, - заявив Келлог.

Американський посадовець наголошує, мовляв, усі повинні дотримуватися того, що каже президент Трамп. Адже він - головнокомандувач і “всі підкоряються йому”.

“Коли президент сказав щось зробити, нам просто потрібно це зробити та завершити дію”, - висловився Келлог.

Він вважає, що саме тому український лідер Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа ракети Tomahawk. Мовляв, це чудові системи, які дають глибину удару. Втім, поки що питання щодо цих крилатих ракет розглядається.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з Дональдом Трампом 23 вересня його американський колега підтримав право України на удари по енергетиці Росії у відповідь. Глава держави наголосив, що такий підхід має стосуватися і заводів з виробництва дронів або ракетних об’єктів, незважаючи на їхню хорошу захищеність.

Окрім того, Зеленський попередив Росію про удари у відповідь у разі енергетичного терору. З його слів, якщо РФ спробує влаштувати блекаут у столиці України, така ж доля спіткає і Москву. Президент заявив, що Кремль має чітко усвідомлювати наслідки своєї агресивної політики.

