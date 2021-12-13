"Дам їм дуже великий перелік літератури": Стефанчук вигадав неординарне заняття для нардепів на час відпусток

"Дам їм дуже великий перелік літератури": Стефанчук вигадав неординарне заняття для нардепів на час відпусток

Стефанчук каже, що перевірятиме, чи читали нардепи рекомендовані книги.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук рекомендуватиме нардепам для прочитання на новорічно-різдвяні канікули свій топ-5 книжок. Подібну ініціативу він пропонуватиме і на літо.

Про це спікер ВРУ сказав під час брифінгу 13 грудня, пише УНІАН.

"Завтра у нас буде дуже цікавий День національного читання. І я зі свого боку хочу внести нову традицію, за прикладом, як це відбувається в британському парламенті, коли спікер парламенту рекомендує депутатам книжки, які треба прочитати. Завтра я виставлю свій топ-5 книжок, які я буду рекомендувати прочитати народним депутатам під час різдвяних канікул", - сказав Стефанчук.

Крім того, як додав голова Ради, подібну ініціативу із читанням книг він пропонуватиме колегам і на час літніх відпусток. А також він закликав главу держави, Офіс президента та Кабінет міністрів подавати свої пропозиції до "літнього списку для читання".

"Влітку, на літні канікули, я думаю, що я дам їм дуже великий перелік літератури. У них буде більше часу. І потім будемо перевіряти, чи вони цього дотрималися", - підсумував жартома спікер ВРУ.

Як повідомлялося, народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.

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