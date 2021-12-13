Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Дам їм дуже великий перелік літератури": Стефанчук вигадав неординарне заняття для нардепів на час відпусток

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Дам їм дуже великий перелік літератури": Стефанчук вигадав неординарне заняття для нардепів на час відпусток

УНІАН

Стефанчук каже, що перевірятиме, чи читали нардепи рекомендовані книги.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук рекомендуватиме нардепам для прочитання на новорічно-різдвяні канікули свій топ-5 книжок. Подібну ініціативу він пропонуватиме і на літо.

Про це спікер ВРУ сказав під час брифінгу 13 грудня, пише УНІАН.

"Завтра у нас буде дуже цікавий День національного читання. І я зі свого боку хочу внести нову традицію, за прикладом, як це відбувається в британському парламенті, коли спікер парламенту рекомендує депутатам книжки, які треба прочитати. Завтра я виставлю свій топ-5 книжок, які я буду рекомендувати прочитати народним депутатам під час різдвяних канікул", - сказав Стефанчук.

Крім того, як додав голова Ради, подібну ініціативу із читанням книг він пропонуватиме колегам і на час літніх відпусток. А також він закликав главу держави, Офіс президента та Кабінет міністрів подавати свої пропозиції до "літнього списку для читання".

"Влітку, на літні канікули, я думаю, що я дам їм дуже великий перелік літератури. У них буде більше часу. І потім будемо перевіряти, чи вони цього дотрималися", - підсумував жартома спікер ВРУ.

Як повідомлялося, народні депутати скоротили кількість пленарних тижнів для роботи після Нового року в січні. Так, замість двох вони працюватимуть працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Як визначити, що час для відпустки настав – експертка з ринку праці

Як визначити, що час для відпустки настав – експертка з ринку праці
Наступна публікація