Данія може передати США контроль над частиною Гренландії під військові бази — NYT

Гренландія / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що має «рамкову угоду» з НАТО щодо майбутнього Гренландії та Арктичного регіону. Про це він написав у соцмережі Truth Social після виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Водночас за даними The New York Times, під час зустрічей у Брюсселі, де зібралися високопоставлені військові посадовці країн НАТО, обговорювалася можливість територіального компромісу: США можуть отримати частковий суверенітет або контроль над «кишенями» території Гренландії для військових об’єктів.

Один зі співрозмовників видання порівняв цей варіант із моделлю британських суверенних військових баз на Кіпрі, які формально вважаються територією Великої Британії.

Однак наразі невідомо, чи саме ця ідея входить до «рамкової угоди», про яку заявив Трамп. У НАТО повідомили, що переговори між Данією, Гренландією та США мають продовжитися, а їхньою метою є недопущення посилення впливу Росії та Китаю в регіоні.

Водночас в офісі генсека НАТО Марка Рютте заявили, що він не пропонував компромісів щодо суверенітету під час зустрічі з Трампом у Давосі.

У Гренландії жорстко відреагували на такі сигнали. Гренландська депутатка парламенту Данії Аая Хемніц наголосила, що НАТО не має мандату вести переговори про Гренландію без участі самого острова, додавши: «Нічого про нас — без нас».

Нагадаємо, раніше Трамп неодноразово заявляв, що США «потрібна» Гренландія з міркувань національної безпеки, але цього разу запевнив, що не збирається застосовувати силу, аби домогтися контролю над островом.

Раніше американський лідер заявив, що лише США здатні гарантувати безпеку Гренландії, згадавши стратегічне розташування острова та зосереджені тут запаси рідкісноземельних елементів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі в Давосі розкритикував Європу, заявивши, що континент «рухається не в правильному напрямку».